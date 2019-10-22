Фестиваль народного творчества "Аргиш надежды" завершился в НАО

На фестиваль приехали представители финно-угорских народов Прибалтики, Арктики, Приволжья, Северо-Запада РФ.



Цикл мероприятий Межрегионального фестиваля "Аргиш надежды" стартовал 16 октября. В Нарьян-Мар приехали творческие коллективы Эстонии, Карелии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Ленинградской и Мурманской областей, Ханты-Мансийского, Ненецкого автономных округов, Пермского края.



Мероприятие проходит раз в 2 года. В этом году его приурочили к Году языков коренных народов. Финно-угорскую культуру округа представили группы "Сылысь шор" из Каратайки, "Северный цветок" (Харуты), "Р?двуж из Неси", ансамбли из Нарьян-Мара - "Югыд шондi" и "Печорянка".



В рамках фестиваля гости могли посетить выставку узорной росписи, творческую лабораторию С. Туровой, фотовыставку, тематические мастер-классы. Центральным событием стал праздник "Заполярная финноугория" в поселке Красное.



Завершился фестиваль гала-концертом.



Напомним, что фестиваль народного творчества учрежден Департаментом образования Ненецкого округа. Организатор – Этнокультурный центр НАО.