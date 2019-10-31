Видеопроект "Читаем Федора Абрамова" стартует в Архангельске
Русскому классику Ф. Абрамову 29 октября исполнилось бы 100 лет. В честь него было решено создать видеокнигу. В проекте может принять участие любой житель страны. Для этого нужно прочесть вслух на видеокамеру предложенный организаторами отрывок романа "Братья и сестры", выложить ролики на YouTube, обозначив хэштегом #читаемабрамова.
Видеокнига состоит из 102 отрывков, 77 из которых будут прочитаны известными артистами, политиками, спортсменами и общественными деятелями. 25 отрывков запишут желающие, а лучшие отрывки попадут в книгу. Директор Архангельского театра драмы С. Самодов рассказал, что в театре готовят локацию, на которой будут происходить записи. Первая состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Каждый желающий в рамках "Ночи искусств" может прийти в театр и прочесть отрывок. Далее о времени записей театр будет информировать через соцсети.
Но организаторы напоминают, что ролик на специальном фоне записывать не обязательно. Можно самому подобрать подходящую локацию, но она должна подходить тексту.
Рекомендуем по теме:
Образовательный форум проходит в Сыктывкаре
Ненецкий округ очерти свои границы
В Коми учащимся младших классов с сентября 2020 г. будут давать бесплатное молоко
В Архангельске идут съемки художественного фильма
Заказник в междуречье Северной Двины создан в Архангельской области
На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии
Соцподдержку предоставят педагогам вологодских школ