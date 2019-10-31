Видеопроект "Читаем Федора Абрамова" стартует в Архангельске

Русскому классику Ф. Абрамову 29 октября исполнилось бы 100 лет. В честь него было решено создать видеокнигу. В проекте может принять участие любой житель страны. Для этого нужно прочесть вслух на видеокамеру предложенный организаторами отрывок романа "Братья и сестры", выложить ролики на YouTube, обозначив хэштегом #читаемабрамова.



Видеокнига состоит из 102 отрывков, 77 из которых будут прочитаны известными артистами, политиками, спортсменами и общественными деятелями. 25 отрывков запишут желающие, а лучшие отрывки попадут в книгу. Директор Архангельского театра драмы С. Самодов рассказал, что в театре готовят локацию, на которой будут происходить записи. Первая состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Каждый желающий в рамках "Ночи искусств" может прийти в театр и прочесть отрывок. Далее о времени записей театр будет информировать через соцсети.



Но организаторы напоминают, что ролик на специальном фоне записывать не обязательно. Можно самому подобрать подходящую локацию, но она должна подходить тексту.



