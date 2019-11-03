Глава Карелии посетил концерт национального ансамбля "Кантеле"

Республика Карелия >> Культура >> 03.11.2019

Глава Карелии А. Парфенчиков побывал на концерте ансамбля "Кантеле" и в Дом кантеле, где находятся ремесленные мастерские.

Также накануне Дня народного единства Парфенчиков встретился с молодым составом танцевального коллектива "Кантеле" из Североморска. Ребята приехали в Петрозаводск для участия в фестивале "Кижские купола". Ребята рассказали, как они работают, в чем находят вдохновение, кто привел их в танцы и каким они видят свое будущее и будущее Карелии.

Губернатор республики решил сфотографироваться с артистами ансамбля в национальном карельском костюме и принять участие во всероссийском флешмобе, который проводится в соцсетях до 4 ноября. Смысл акции в популяризации национальных костюмов, народны интерьеров. Все желающие могут делать тематические фотографии и выкладывать их в соцсетях с соответствующим хэштегом. Акция позволит понять, насколько многолика Россия, как много в ней людей разных национальностей, культур. Все они достойны права на существование и развитие своей культуры.





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