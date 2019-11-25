28 ноября открывается новая выставка Вологодского музея-заповедника

В Вологодском музее-заповеднике 28 ноября стартует новая выставка, основным экспонатом которой станет кружевная скатерть В. Веселовой "Птицы-небылицы".



Выставка кружева посвящена птицам в декоративном искусстве Русского Севера. В экспозиции будут представлены изделия современных мастеров (кружевные панно, скатерти, полотенца, головные уборы, одежда), предметы картинной галерей, музея-заповедника.



Образы птиц являются самыми распространенными в декоративно-прикладном искусстве. Их можно увидеть в кружеве в начале XIX в. Именно поэтому кружевные птицы пользуются вниманием посетителей выставок в разных странах. Например, ранее в Тегеране открылась выставка, организованная Вологодским музеем-заповедником, на которой представлено 40 предметов коллекции кружева.



Выставка названа в честь скатерти В. Веселовой, которая часто посещала фонды музея и рассматривала экспонаты, делала эскизы для своих работ. Образы птиц для своей знаменитой скатерти она брала из старинных вышивок и прялок: пав, сирина, фениксов. Некоторых птиц она придумала сама.