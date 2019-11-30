Театр им. Ленсовета приехал в Архангельск
В первый день гастролей Театр им. Ленсовета представил постановку "Город. Женитьба. Гоголь" - трагикомедию Ю. Бутусова о преодолении одиночества.
Ю. Бутусов, экс-режиссер театра, сочинил ее на основе комедии "Женитьба", отрывков из "Игроков", "Ревизора", "Петербургских повестей" Н. Гоголя, "Евгения Онегина" А. Пушкина и "Идиота" Ф. Достоевского. Также в спектакле можно услышать стихотворение М. Цветаевой "Мы с Вами разные…".
Вопреки вкраплению чужих текстов, зритель может заметить, что спектакль правдиво рассказывает историю сватовства советника Подколесина к купеческой дочке. Архангельская публика познакомилась с работой Бутусова впервые.
С 2015 г., когда спектакль впервые был поставлен, лауреат "Золотой маски" работал худруком "ленсоветовцев", поставил "Человека из рыбы" в МХТ им. Чехова, "Кукольный дом" в Центре искусств Сеула, был главным режиссером Театра им. Вахтангова, где выпустил в свет "Пер Гюнта".
Архангельскому зрителю работа режиссера понравилась. Она запомнилась элегантными выдумками, возможностью включать фантазию, видеть невидимое.
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