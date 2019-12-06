Выставка "Демоны: Дали, Врубель Мунк" открыта в Северодвинске
Экспозиция "Демоны: Дали, Врубель, Мунк" объединила картины трех великих художников. Демонические картины не разрешают фотографировать со вспышкой, поскольку они боятся света.
В Центре культуры и общественных мероприятий Северодвинска открыла двери выставка, которая будет доступна до 22 декабря. На ней представлены 35 полотен С. Дали, М. Врубеля и Э. Мунка. Все работы являются подлинниками. На выставке можно увидеть три мира демонов разных по цвету и тональности.
Дали покажет свой сексуальный, ритмично-танцующий, атласный, но страшный мир. На выставке представлены его ксилографии, 3 карандашных рисунка, ранее показанные только в Санкт-Петербурге и Москве.
4 работы Врубеля созданы для журналов "Золотое Руно" и "Мир Искусства". Это печальные космические странники, желающие любви, но не способные ее ощутить.
Ужас вызывают работы Мунка. Это демоны в человеческой голове. На выставке можно увидеть редкие и очень дорогие работы в технике акварели и литографии. В этой смешанной технике выполнен знаменитый "Крик".
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