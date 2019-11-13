В музее Арктики открылась выставка художницы Зои Гавшинской

Архангельская область >> Культура >> 16.12.2019

Посетители открывшейся выставки могут увидеть 60 картин, написанных в техниках: акварель, гуаль, тушь, пастель. Самая "возрастания" картина написана во второй половине 60-х годов 20 века.

Картины Зои Гавшинской выставляются в музее Арктики. Экспозиция состоит и работ, написанных давно и совсем свежих. Зрители могут проследить взросление художницы, переход от насыщенных красок к приглушенным, от радужного настроения к задумчивому. 

Ранние картины привлекают щедростью оттенков, а более взрослое творчество меняет настроение на задумчивое. Художница считает, что может дать зрителю возможность понять творчество и смысл своих работ. 

Творчество Гавшинской знакомо жителям Архангельска, так как ее картины много раз выставлялись на разных площадках.

Гавшинская ищет новые темы для своих работ, бывает в новых местах. Особенно ей нравятся малые города (Сольвычегодск, Углич, Каргополь и Великий Устюг), не испорченные цивилизацией. Также художница мечтает уехать к Байкалу и написать серию картин о нем.





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