В музее Арктики открылась выставка художницы Зои Гавшинской

Посетители открывшейся выставки могут увидеть 60 картин, написанных в техниках: акварель, гуаль, тушь, пастель. Самая "возрастания" картина написана во второй половине 60-х годов 20 века.



Картины Зои Гавшинской выставляются в музее Арктики. Экспозиция состоит и работ, написанных давно и совсем свежих. Зрители могут проследить взросление художницы, переход от насыщенных красок к приглушенным, от радужного настроения к задумчивому.



Ранние картины привлекают щедростью оттенков, а более взрослое творчество меняет настроение на задумчивое. Художница считает, что может дать зрителю возможность понять творчество и смысл своих работ.



Творчество Гавшинской знакомо жителям Архангельска, так как ее картины много раз выставлялись на разных площадках.



Гавшинская ищет новые темы для своих работ, бывает в новых местах. Особенно ей нравятся малые города (Сольвычегодск, Углич, Каргополь и Великий Устюг), не испорченные цивилизацией. Также художница мечтает уехать к Байкалу и написать серию картин о нем.