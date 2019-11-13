Северодвинская музыкальная школа № 3 ждала доставки рояля 13 лет

Рояль должны были приобрести еще в 2006 г., но только спустя 13 лет немецкий August F?rster приехал в музшколу Северодвинска. Он был куплен за 9 млн руб.



Этот год в Северодвинске объявлен годом гуманитарных наук, образования и культуры и годом академика Д. Лихачева. Покупку рояля решили посвятить теме года.



Музыкальный инструмент опробовали, для чего провели в музыкальной школе праздничный концерт-презентацию "Тот самый рояль". Зрители по достоинству оценили звучание немецкого инструмента, поэтому 9 млн руб. были потрачены не зря. Зрителей было много, поскольку пришли даже те, кто музыкой не интересуется, на ажиотаж вокруг музыкального инструмента сделал свое дело.



В городе целый месяц говорили только о рояле. Многие осуждали прободное расточительство, многие поддерживали. Но был в этом и свой плюс – на культуру города корабелов обратили внимание.



Без мистики чисел тоже не обошлось: рояль ждали 13 лет, о чем напомнила директор музшколы №3 и заслуженный работник культуры России Л. Данилюк.