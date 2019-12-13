Мурманский театр кукол сыграл первый спектакль на собственной сцене

Мурманская область >> Культура >> 17.12.2019

В Мурманске открылось новое здание областного театра кукол, а зрители смогли оценить его удобство на премьере спектакля "Дюймовочка".

Реконструкция здания, переданная театру, продолжалась 2 года. В этом здании ранее располагался гарнизонный дом офицеров. Впервые за 86-летнюю историю кукольный театр получил свой дом. Это первый в России театр кукол,  отремонтированный на деньги нацпроекта "Культура".

Артистов с новосельем поздравили губернатор А. Чибис и замминистра культуры РФ О. Ярилова. Глава региона поблагодарил Минкульт РФ и министра В. Мединского за помощь и личный контроль процесса финансирования капремонта театра.

Здание получилось красивым, современным и функциональным, хотя внешне на театр мало похоже. Здесь можно проводить разные мероприятия. Самым красивым театром кукол в России назвала здание замминистра культуры РФ.


Репертуар театра состоит из 57 спектаклей. В 2018 г. их увидели 50 тыс. зрителей. В кукольном театре работают 54 сотрудника, в том числе 16 актеров.

Напомним, что срок сдачи театра драмы намечен на лето 2020 г.





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