Музей детства Вологды откроет двери 20 декабря

Вологжан приглашают оценить 9 тыс. экспонатов нового музея. Среди них игрушки, одежда, предметы быта и многое другое. Этими предметами был заинтересован ребенок последние 100 лет.



На создание музея организаторов вдохновила история становления игрушек на Вологодчине, поскольку в регионе начали выпускать игрушки именно на тотемской земле. В 1899 г. в Тотьме открылась ремесленная школа, а и ее игрушки были известны во всем мире. Тотемская школа - второй крупнейший центр по изготовлению игрушек после Нюрнберга (Германия). В Вологде в 30-40-е годы XX в. работала артель Вологодский игрушечник, а позже открылась Вологодская фабрика игрушки, где производили конструкторы для детсадов. В России этим больше никто не занимался.



Музей детства опровергает стереотипы о скучных музейных экскурсиях, поэтому перед Новым годом яркую экспозицию обязательно стоит посетить детям и взрослым. Помимо ключевой экспозиции будут работать тематические выставки.



Музей детства откроется 20 декабря на Советском пр., 48.