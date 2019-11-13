В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей

Вологодская область >> Культура >> 18.12.2019

Железнодорожники Череповца решили, что им нужен музей. Теперь в здании вокзала открыта постоянная экспозиция, на которой можно увидеть телефонные аппараты, редкие снимки, сигнальные фонари, железнодорожные рельсы, форму железнодорожников, документы. На стендах можно узнать о действующих железнодорожных предприятиях Череповца.

Музей открыт на втором этаже. Вещи для него собирались сотрудниками железнодорожного вокзала. Многие экспонаты являются семейными реликвиями. Также в создании музея оказало помощь Череповецкое музейное объединение.

Музей находится у детской площадки. Время работы: 8:00 – 17:00. Это отличное место для тех, кто хочет скоротать время до отправления своего поезда.

Экспонаты в музей приносили все, а не только нынешние и бывшие сотрудники вокзала. Один мужчина принес столетний рельс, который чуть меньше моделей, выпускаемых сегодня. Начальник железнодорожного вокзала А. Полеев благодарит всех, кто оказал содействие в создании музея и приглашает оценить труды железнодорожников.





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