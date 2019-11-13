Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале

В карельском городе Костомукша будут снимать эпизоды нового сериала, который называется "Сны Алисы". Для съемок нужны подтянутые молодые люди, которым предстоит сыграть роли полицейских. Им должно быть 30-45 лет, они должны иметь 52 размер одежды.



Обычно за участие в массовке платят вознаграждение за каждый день съемок, поэтому у желающих есть возможность сняться в кино и заработать. Для этого им нужно прислать заявку с фотографией на адрес компании, занимающиеся кастингом.



Напомним, что в последнее время участились подобные "разводы", когда фильмы никто снимать не собирается, а кастинги проводятся лишь для того, чтобы навязать людям платные дополнительные услугами (создание профессионального портфолио, представление будущего актера на разных кастингах и мн. др.).



Но "Сны Алисы" действительно будут сниматься в Карелии, о чем было известно несколько месяцев назад. Это история о девочке в заколдованном городе, которая хочет из него сбежать, так как в нем нет мобильных телефонов и интернета.