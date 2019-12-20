Дни ненецкой письменности завершились в Ненецкой центральной библиотеке имени А. Пичкова
В Ненецкой ЦБ им. А. Пичкова прошла официальная церемония закрытия мероприятий Дней ненецкой письменности. Департамент внутренней политики округа и отдел Севера окружной библиотеки, которые были организаторами проекта, провели час "Книга на ненецком языке в фондах НЦБ им. А. Пичкова".
Был презентован сборник стихов В. Ледкова "Детям моего стойбища". В них отражена жизнь ненецких детей в тундре. Книга издана для детей младшей школы. Всем участникам просветительского часа подарили по экземпляру книги. Далее издание будет распространено по учреждениям образования и культуры.
Сборник переиздан на деньги окружного бюджета и стал частью программы по сохранению ненецкого языка госпрограммы НАО Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО.
В Дни ненецкой письменности состоялось 70 мероприятий, направленных на развитие культуры, языка, традиций, обычаев ненецкого народа. Они проводились в учреждениях различной направленности.
Напомним, что Дни ненецкой письменности в НАО проводятся с 2002 г.
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