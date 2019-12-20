Дни ненецкой письменности завершились в Ненецкой центральной библиотеке имени А. Пичкова

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 20.12.2019

В Ненецкой ЦБ им. А. Пичкова прошла официальная церемония закрытия мероприятий Дней ненецкой письменности. Департамент внутренней политики округа и отдел Севера окружной библиотеки, которые были организаторами проекта, провели час "Книга на ненецком языке в фондах НЦБ им. А. Пичкова".

Был презентован сборник стихов В. Ледкова "Детям моего стойбища". В них отражена жизнь ненецких детей в тундре. Книга издана для детей младшей школы. Всем участникам просветительского часа подарили по экземпляру книги. Далее издание будет распространено по учреждениям образования и культуры.

Сборник переиздан на деньги окружного бюджета  и стал частью программы по сохранению ненецкого языка госпрограммы НАО Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО.

В Дни ненецкой письменности состоялось 70 мероприятий, направленных на развитие культуры, языка, традиций, обычаев ненецкого народа. Они проводились в  учреждениях различной направленности.

Напомним, что Дни ненецкой письменности в НАО проводятся с 2002 г.





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