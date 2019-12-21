Выставка "Правило веры и образ кротости" открылась в Марфином доме Архангельска

Архангельская область >> Культура >> 21.12.2019

На выставке представлен каталог икон Св. Николая из музея "Малые Корелы". Автором-составителем стал сотрудник музея "Малые Корелы" Д. Данилов, который работал над каталогом весь текущий год. Здесь опубликовано 20 памятников живописи Древней Руси XV-XIX веков, 11 старообрядческих икон и складней со Св. Николаем Чудотворцем.

Каталог составлен по хронологическому принципу. В нем представлена типология икон, включающая плечные, поясные, ростовые изображения Николая Чудотворца. Описания включают данные о месте и дате создания икон, авторах, материалах, технике, времени и месте покупки музеем, данные о реставрации.

Для церкви иконопись является частью передачи информации от поколения к поколению.

Участников презентации пригласили на экскурсию по выставке. Гости особняка увидели уникальную икону 15 века из "Малых Корел" с поясным изображением святителя Николая из пос. Шиленьги в стиле древнего новгородского письма.

Выставка открыта в Доме коммерческого собрания. Она будет работать до 27 декабря.





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