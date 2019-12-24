Итоги проекта "Таланты XXI века" подвели в Сыктывкаре
Молодые и талантливые представили свои возможности широкой публике. На большую сцену им помог попасть проект "Таланты XXI века".
В его рамках дети получают возможность выступить под аккомпанемент симфонического оркестра Театра оперы и балета. Для молодых дарований это редкая возможность. Выход на сцену в качестве солиста – серьезное испытание и сложный рубеж, который станет трамплином в мир высокой музыки.
"Таланты XXI века" – проект республиканский. Он работает с 2015 г. Идея этого мероприятия принадлежит Театру оперы и балета Коми, Колледжу искусств Коми. Она заключается в поддержке профессионалами одаренных музыкантов, ставших лауреатами музыкальных конкурсов. В 2019 г. проект посвящен Году театра. Концерт состоялся в рамках программы Минкультуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". Он познакомил с разными музыкальными инструментами: фортепиано, скрипкой, виолончелью, вибрафоном.
Это был пятый концерт проекта, а его "изюминкой" стала презентация концертного рояля Steinway & Sons. На праздник приехал В. Маншуев, глава госинститута кинематографии, и Г. Заславский, глава ГИТИСа.
Рекомендуем по теме:
В Череповецкой области обновят пищеблоки в школах
28 ноября открывается новая выставка Вологодского музея-заповедника
Фестиваль науки прошел в Череповце
Представители НАО взяли призы в Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
Выработку в горящей шахте "Яреганефти" затапливают в ходе ликвидации пожара
В Соловецком монастыре открылась школа колокольного звона
Театр им. Ленсовета приехал в Архангельск