Итоги проекта "Таланты XXI века" подвели в Сыктывкаре

Республика Коми >> Культура >> 24.12.2019

Молодые и талантливые представили свои возможности широкой публике. На большую сцену им помог попасть проект "Таланты XXI века".

В его рамках дети получают возможность выступить под аккомпанемент симфонического оркестра Театра оперы и балета. Для молодых дарований это  редкая возможность. Выход на сцену в качестве солиста – серьезное испытание и сложный рубеж, который станет трамплином в мир высокой музыки.

"Таланты XXI века" – проект республиканский. Он работает с 2015 г. Идея этого мероприятия принадлежит Театру оперы и балета Коми, Колледжу искусств Коми. Она заключается в поддержке профессионалами одаренных музыкантов, ставших лауреатами музыкальных конкурсов. В 2019 г. проект посвящен Году театра. Концерт состоялся в рамках программы Минкультуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". Он познакомил с разными музыкальными инструментами: фортепиано, скрипкой, виолончелью, вибрафоном.

Это был пятый концерт проекта, а его "изюминкой" стала презентация  концертного рояля Steinway & Sons. На праздник приехал В. Маншуев, глава госинститута кинематографии, и Г. Заславский, глава ГИТИСа. 





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