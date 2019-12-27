Большое кино вернулось в Котлас
В пос. Вычегодский и Лименде открылись кинозалы, соответствующие современным стандартам.
В 2015 г. Фонд кино объявил старт всероссийской программы, призванной поддержать кинозалы в населенных пунктах страны. За 4 года в России открылись 800 кинозалов. С этого года все мероприятия, направленные на создание условий для просмотра кино в поселках с численностью до 500 тыс. человек, включены в нацпроект "Культура".
В Лименде открытие кинозала совпало с официальным открытием новогодней елки, поэтому люди смогли повеселиться у местного ДК и оценить качество кинотехники.
Лимендский ДК получил по программе около 3,9 млн руб. на обустройство зала и покупку кинооборудования. Была установлена акустика Dolby Digital, экраны, проекторы, поддерживающие формат 3D.
Такой же кинозал появился в Вычегодском. На покупку кинооборудования и комфортных кресел ушло 5 млн руб.
Всего в Архангельской области открылось 7 кинозалов за 34 млн руб. Поход в кинотеатр будет доступен всем. Стоимость билета - 150-200 руб.
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