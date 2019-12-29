В Архангельске покажут "Золотые оттиски" великих мастеров

В столице Поморья открылась выставка гравюр. В музее изобразительных искусств подобный проект реализуют впервые.



Выставка носит название "Золотой оттиск". Здесь представлены работы эпохи Северного Возрождения, Золотого века Голландского искусства. Жители Архангельска могут увидеть работы А. Дюрера, Л. Кранах Старшего, Рембрандта. Все экспонаты привезены из Калининградского музея изобразительных искусств.



В октябре исполнилось 350 лет со смерти Рембрандта, и эта дата отмечается во всем мире. Музеи проводят мероприятия, посвященные художнику. В Архангельске также решили присоединиться к акции выставкой "Золотой оттиск". Особенно интересно будет увидеть экспонаты, поскольку гравюр в местном музее нет, как и образцов западноевропейского искусства.



Всего на выставке представлено 55 гравюр из 200 в собрании калининградского музея.



Справка. В 1994 г. вдова немецкого скульптора Г. Брахерта И. Зиглох-Брахерт передала калининградскому музею коллекцию западноевропейской факсимильной графики, отпечатанную в Берлине в около века назад.