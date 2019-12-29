В Архангельске покажут "Золотые оттиски" великих мастеров

Архангельская область >> Культура >> 29.12.2019

В столице Поморья открылась выставка гравюр. В музее изобразительных искусств подобный проект реализуют впервые.

Выставка носит название "Золотой оттиск". Здесь представлены работы эпохи Северного Возрождения, Золотого века Голландского искусства. Жители Архангельска могут увидеть работы А. Дюрера, Л. Кранах Старшего, Рембрандта. Все экспонаты привезены из Калининградского музея изобразительных искусств.

В октябре исполнилось 350 лет со смерти Рембрандта, и эта дата отмечается во всем мире. Музеи проводят мероприятия, посвященные художнику. В Архангельске также решили присоединиться к акции выставкой "Золотой оттиск". Особенно интересно будет увидеть экспонаты, поскольку гравюр в местном музее нет, как и образцов западноевропейского искусства.

Всего на выставке представлено 55 гравюр из 200 в собрании калининградского музея.

Справка. В 1994 г. вдова немецкого скульптора Г. Брахерта И. Зиглох-Брахерт передала калининградскому музею коллекцию западноевропейской факсимильной графики, отпечатанную в Берлине в около века назад.





Рекомендуем по теме:

28 ноября открывается новая выставка Вологодского музея-заповедника

Выставка "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в Архангельске

Шедевры русского искусства представили в Архангельске

12 региональная выставка детского художественного творчества "В мире красок" открылась в Мурманске

В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

Акцию "Усынови картину" проводит музей ИЗО Карелии


В Ковдоре состоялось спортивное мероприятие "Приведи бабушку и дедушку в ГТО"

Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы

В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов

Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья

В Вологде школьники со справками могут получить рабочие специальности

В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Мэра Ухты выберут тайным голосованием
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета