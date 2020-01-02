К. Зайцев снимется в Архангельске в новом фильме

Архангельская область >> Культура >> 02.01.2020

Губернатор Архангельской области И. Орлов встретился со "звездой" фильма "Движение вверх" К. Зайцевым для обсуждения съемок, которые пройдут в Поморье в 2020 г.

Фильм по повести В. Кондратьева "Сашка" на экраны выйдет к юбилею Победы. Продюсер Д. Якунин, исполнитель главной роли К. Зайцев, руководитель Союза кинематографистов России в регионе А. Конычев рассказали И. Орлову о планах по созданию картины.

Съемки планируют начать в марте. В них задействуют архангельских актеров, кинематографистов, а помогать в проекте будут отделение Российского военно-исторического общества и центр "Патриот".

 И. Орлов обещал поддержку в съемках.

Также К. Зайцев встретился со студентами. Встреча прошла в рамках проекта Дискуссионные студенческие клубы "Диалог на Равных" на тему исторического кино. Он рассказал, что в фильме "Движение вверх" сыграл баскетболиста С. Белова. Зайцев уже изучает сценарий нового фильма, тренируется в Москве, разучивая  комбинации для картины. За это время он успел поучаствовать в фильме "Гоголь" и двух сериалах - "Троцкий", "Коп".





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