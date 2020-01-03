Гостиные Дворы Архангельска приглашают на мастер-классы

Архангельская область >> Культура >> 03.01.2020

Гостиные Дворы - старейшее здание столицы Поморья. Здесь можно прогуляться, развлечься и чему-то научиться. Сейчас, в праздничные дни, в Гостиных Дворах проходят разнообразные мастер-классы, на которых можно научиться делать своими руками игрушки из войлока, кофе, расписывать камни, заниматься художественным мыловарением.

Также здесь 7 января состоится концерт живой музыки для малышей, на котором дети будут учиться слушать музыку, чувствовать ритм, двигаться, знакомиться с музыкальными инструментами.

Сегодня и 5 января для малышей проведут интерактивный утренник "Секретная служба Деда Мороза". Актеры-аниматоры будут развлекать ребят конкурсами и играми, удивлять световыми эффектами.

Также во время каникул можно будет посетить выступления в Музыкальном кафе: концерт группы "Be Happy!", джаз-мастерской Т. Дорофеева, Enjoy Party Band, для любителей блюза пройдет концерт коллектива "ПреКрасный город". Завершатся праздничные концерты в Гостиных дворах песнями в джазе в исполнении "Степанова и оркестр".

До 8 января в Гостиных Дворах будут проводиться экскурсии.





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