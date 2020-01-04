Вологодские театры в дни школьных каникул работают на износ

Вологодская область >> Культура >> 04.01.2020

В дни новогодних каникул вологодские театры подготовили праздничную программу. Самые насыщенные программы у ТЮЗа и Драматического театра. Драматический театр завтра покажет постановку "Зойкина квартира", 6 января, накануне Рождества, – "Ночь перед Рождеством". Ежедневно для детей проводятся новогодние представления об удивительных приключениях барона Мюнхгаузена в России. Сегодня программа проводится трижды (11:00, 15:00, 18:00), 5 января – в 11:00 и 14:00, 6 января – в 11:00. День рождения Снегурочки в Драматическом театре отметят 8 января в 11:00.

Театр юного зрителя (ТЮЗ) 6 января в 18:00 покажет полюбившуюся зрителям мелодраму "Сотворившая чудо". 9 января юных вологжан ждет хит театра "Алые паруса" о романтичной девушке, которая доказала, что мечты сбываются. Ежедневно в театре показывают представление для детей и взрослых "Необыкновенное новогоднее путешествие". Сегодня и завтра оно пройдет дважды день (11:00, 15:00), 6 января в 11:00. После этого театр перейдет на свой обычный репертуар. 





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