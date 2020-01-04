Мурманские музеи предлагают посетить новые экспозиции

Мурманский художественный музей начал новый год с новых выставок.



"Беспокойное путешествие 6" - картины А. Губинского разных лет. Художник пишет пейзажи, портреты и натюрморты. Официальное открытие выставки состоится 9 января. На нем будет присутствовать автор.



"Калейдоскоп" – экспозиция из цикла "Простые вещи". В ней представлены необычные калейдоскопы. Экспонаты взяты из частных коллекций.



"С чего начинался музей" - выставка живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства. Их объединяет то, что они стали первыми экспонатами музея, поступившими в первый год его работы. В экспозиции есть работы В. Бубенцова, С. Чеботаря, Н. Духно.



В Детской галерее Апатит представлена выставка "Человек пришел в музей" – своеобразный подарок к 30-летию художественного музея.



"К 160-летию со дня рождения Чехова" - выставка портретов писателя, в том числе портрет, выполненный в 1954 г. И. Соколовым.



В КВЦ Русского музея начали работу 5 выставок: "Мои встречи с художественным музеем", "Как рубашка в поле выросла", "Счастливое детство", "Художники", "Английский романтик Д. Морленд".