В Мурманске прошел "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт"

Мурманская область >> Культура >> 09.01.2020

В Мурманске продолжаются праздничные мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Вчера состоялся "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт" под названием "Невероятный Новый год" на сцене филармонии.

Вчера был последний день школьных каникул, поэтому для детей от 6 лет, их родителей и родственников дали концерт солисты филармонии Е. Попов, Е. Охраминская, В. Кондаков, П. Макаров и Е. Ефремова, объединенные в коллектив "Легкие люди". Театрализованное представление, в котором главными действующими лицами были новогодние персонажи из сказок, поднял настроение, вернул волшебство тем, кто его утратил. Музыканты продемонстрировали искрометный юмор, показали живые картины и очень музыкального Деда Мороза. В представлении звучали произведении разных жанров: "Вальс цветов" П. Чайковского, "Кабы не было зимы" из мультфильма "Зима в Простоквашино", "Три белых коня" из фильма "Чародеи", джазовые композиции.

"Невероятный Новый год" состоялся в рамках абонемента "В гости к Музыке с Катей Ефремовой", которая также выступила в роли ведущей.





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