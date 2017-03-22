Перед главным корпусом САФУ в Архангельске установят чум

Во время Арктического форума в Архангельске обещают масштабную культурную, образовательную и спортивную программу.



Рядом с главным корпуса САФУ 27 марта появится ненецкий чум, который установят представители малочисленных народов Севера, укомплектуют утварью, которой сейчас пользуются в отдаленных поселениях.



На площадях города выступят творческие коллективы - лучшие голоса НАО, Коми, Чукотки, Якутии.



28 марта на площади Ленина пройдет концерт Дома народного творчества, на котором выступят "Эргерон", "Айрахан" и "Зорнеель".



В музее освоения Арктики откроется уникальная выставка, которая побывала во многих странах. Ее самый интересный экспонат – ямальский детеныш мамонта, сохранившийся в условиях вечной мерзлоты.



Образовательная тема будет главной на десяти площадках: семинары, "Папанинские чтения", конференции и публичные лекции. 27 марта свою лекцию на тему геополитики представит Л. Хейнинена – профессор из Финляндии. Также лекция прочтет посол США Д. Теффта, который раскроете нюансы Арктической стратегии и политики США. Студентам Высшей инженерной школы прочитают лекцию об архитектурных сооружениях малочисленных и коренных народов Севера, особенностях постройки объектов в северных широтах. На лекцию может придти каждый желающий.



У морвокзала откроют выставку полярной спасательной техники.



В целом программу на дни форума постараются сделать обширной и интересной для многих людей, но участники форума вряд ли будут посещать выставки и концерты, поэтому это делается в большей степени для местного населения, чтобы дать ему почувствовать, что город стал местом серьезного масштабного события. Для людей это тоже должен быть праздник, и организаторы обещают сделать его насыщенным во всех отношениях.



