Из этноцентра "Калевала" собираются сделать центр мирового уровня

Во время рабочей поездки по северной части Карелии А. Парфенчиков побывал в поселке Калевала. Он начал визит с посещения Дома инженера Моберга, который в настоящий момент находится на реставрации. Работы здесь планируют закончить в этом году.



В историческом здании находится этнокультурный центр "Kalevalatalo", но пока только на первом этаже. Чтобы закончить ремонт в левом крыле на втором этаже требуется 6 млн руб.



Для главы республики устроили экскурсию с рассказом об экспозициях, посвященных эпосу Калевала и кружках традиционных ремесел. Здесь Парфенчиков купил коврики ручной работы в качестве сувениров.



Сегодня работники "Kalevalatalo" официального статуса не имеют, что отрицательно отражается на оплате труда. Их постоянно относят то работникам музеев, то к работникам библиотек, то к архивам.



Врио главы Карелии попросил рассказать министра культуры А. Лесонена о работе, которая ведется в этом направлении. Задача развития этнокультурных центров стоит с 2012 г. в программе приграничного сотрудничества. Уникальность Карелии в том, что в других национальных регионах подобные центры есть в админцентрах, а здесь целая система разрозненных учреждений, которые не собраны под одним руководством. Уже разработаны предложения для федерального центра, которые осталось только утвердить.



Минкульт Карелии сейчас подготавливает республиканский законопроект, не привлекая депутатов Заксобрания. А. Парфенчиков поручил задействовать карельский парламент и представить готовый документ к концу апреля. Также к работе нужно подключить Совет Федерации, а в республике открыть глобальный этнокультурный центр с мировым статусом на основе эпоса "Калевала".



Справка. Реставрацию Дома Моберга началами в 2005 г., когда здание было признан аварийным. В его реконструкции уже вложили 31 млн руб., 70% из которых выделил бюджет республики.