30 картин Ю. Волкова можно увидеть на выставке в Череповце

Выставка работ Ю. Волкова откроется в выставочном зале на ул. Юбилейной 17 января. В экспозиции представлено 30 картин, часть которых ранее в Череповце не выставлялась. Ключевая тема картин соответствует времени года - это зимние пейзажи. Выставку решили открыть после новогодних праздников и каникул, чтобы дать возможность людям культурно отдохнуть душей в обстановке спокойствия и отрешенности от веселья.



Есть работы на религиозную тему, поскольку Ю. Волков любит и часто пишет картины для церкви. Сын художника Т. Волков рассказал, что впервые выставленные картины привезены из Москвы. Они относятся к раннему периоду творчества художника. Будут на выставке картины о малой родине - Вожегодском районе. Все картины написаны маслом в духе реализма.



Напомним, что работы Ю. Волкова находятся в фонде Череповецкого музейного объединения. Также их можно встретить в частных коллекциях в России и за границей.



Выставку приурочили ко дню рождения Ю. Волкова - 26 января. Ее можно посетить до 28 февраля.