Региональный фестиваль песенного творчества "В каждой строчке Победа" пройдет в НАО
Этот год объявлен в России Годом памяти и славы. В НАО первое мероприятие, посвященное Году памяти, состоится сегодня в с. Тельвиске, где пройдет фестиваль песен "В каждой строчке Победа". Он посвящен 75-летию Победы в ВОв.
Мероприятие состоится на площадке социально-культурного центра "Престиж", а перед этим участники, организаторы и гости возложат цветы к обелиску "Победы".
В программе фестиваля выступят 14 коллективов округа. Также состоится презентация книги "Эстафета памяти", а все учреждения культуры НАО оставят в ней информацию о мероприятиях, посвященных Году памяти.
Ключевым событием фестиваля станет презентация "Капсулы времени". Все участники напишут послания и запечатают их капсулу. До 2045 г. она будет храниться в Тельвисочном центре "Престиж". Такие же капсулы будут храниться во всех населенных пунктах, чтобы каждый житель смог написать послание потомкам.
Также состоится конкурс по изготовлению и украшению кисета — мешочка для хранения мелких вещей.
Фестиваль проводится Департаментом образования и культуры НАО.
Рекомендуем по теме:
Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир
В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией
Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом
Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале
Арт-парк "Таинственный лес" открылся под Кировском
"Северный Кванториум" открылся в Северодвинске
Госсовет Коми реанимирует закон о статусе столицы