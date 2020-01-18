Региональный фестиваль песенного творчества "В каждой строчке Победа" пройдет в НАО

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 18.01.2020

Этот год объявлен в России Годом памяти и славы. В НАО первое мероприятие, посвященное Году памяти, состоится сегодня в с. Тельвиске, где пройдет фестиваль песен "В каждой строчке Победа". Он посвящен 75-летию Победы в ВОв.

Мероприятие состоится на площадке социально-культурного центра "Престиж", а перед этим участники, организаторы и гости возложат цветы к обелиску "Победы".

В программе фестиваля выступят 14 коллективов округа. Также состоится презентация книги "Эстафета памяти", а все учреждения культуры НАО оставят в ней информацию о мероприятиях, посвященных Году памяти.

Ключевым событием фестиваля станет презентация "Капсулы времени". Все участники напишут послания и запечатают их капсулу. До 2045 г. она будет храниться в Тельвисочном центре "Престиж". Такие же капсулы будут храниться во всех населенных пунктах, чтобы каждый житель смог написать послание потомкам.

Также состоится конкурс по изготовлению и украшению кисета — мешочка для хранения мелких вещей.

Фестиваль проводится Департаментом образования и культуры НАО.





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