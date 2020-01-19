XVI Международный фестиваль колокольного искусства стартовал в Каргополе

Архангельская область >> Культура >> 19.01.2020

Традиционно накануне Крещения в Каргополе начинается фестиваль "Хрустальные звоны". В этом году на его открытии побывал глава Поморья И. Орлов. В рамках фестиваля участники будут демонстрировать свое мастерство в колокольном звоне.

На мероприятие приехали звонари из 20 российских городов и 9 районов Белоруссии. Самому юному участнику было 6 лет, и именно он открыл праздничный вечер.

Организатор фестиваля - Каргопольский историко-архитектурный музей.

Несмотря на январский дождь, настроение у гостей и участников было прекрасным. И. Орлов рассказал, что "Хрустальные звоны" - неотъемлемая часть крещенских праздников. Это музыка души, затрагивающая сокровенные струны. Она понятна всем, заставляет радоваться, сопереживать. Местный фестиваль  – единственный зимний праздник колокольных звонов в России. Каждый раз он проводится по-новому, настраивает людей на творчество и поиск интересных решений. Каргопольцы реализуют много проектов по продвижению культуры и народных ремесел, а это способствует развитию туризма.





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