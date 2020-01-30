В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"

Второе издание летописи "Мурман Строкою ТАСС" выйдет в Мурманске. Оно составлено местным журналистом, почетным гражданином области В. Белоусовым.



В. Сайгин, председатель правления регионального отделения фонда мира, обсудил с В. Белоусовым новое издание книги. В ней будет 700 страниц и 50 фотографий. Сайгин поддержал выпуск книги, которая будет способствовать воспитанию патриотизма у молодежи. Также летопись поможет больше узнать о регионе жителям других областей и республик. Каким тиражом книга будет выпущена, пока не известно.



Белоусов около 30 лет работал корреспондентом в Кольском Заполярье от ТАСС. Свое первое издание он посвятил 70-летию Мурманской области.



Также идет обсуждение выпуска книги воспоминаний "детей войны", которые сейчас проживают в Мурманской области. Проект издания книги готов, но его следует обсудить на заседании правления фонда мира. Книга расскажет о временах войны от лица ее свидетелей. Это поможет глубже изучить тему, которой много внимания уделяется в школьной программе.