В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"

Мурманская область >> Культура >> 30.01.2020

Второе издание летописи "Мурман Строкою ТАСС" выйдет в Мурманске. Оно составлено местным журналистом, почетным гражданином области В. Белоусовым.

В. Сайгин, председатель правления регионального отделения фонда мира, обсудил с В. Белоусовым новое издание книги. В ней будет 700 страниц и 50 фотографий. Сайгин поддержал выпуск книги, которая будет способствовать воспитанию патриотизма у молодежи. Также летопись поможет больше узнать о регионе жителям других областей и республик. Каким тиражом книга будет выпущена, пока не известно.

Белоусов около 30 лет работал корреспондентом в Кольском Заполярье от ТАСС. Свое первое издание он посвятил 70-летию Мурманской области.

Также идет обсуждение выпуска книги воспоминаний "детей войны", которые сейчас проживают в Мурманской области. Проект издания книги готов, но его следует обсудить на заседании правления фонда мира. Книга расскажет о временах войны от лица ее свидетелей. Это поможет глубже изучить тему, которой много внимания уделяется в школьной программе.





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