В Сыктывкаре открылась выставка Никаса Сафронова

В национальной галерее открылась выставка российского художника Н. Сафронова. Он приехал в Сыктывкар представить экспозицию "Зима впечатлений", а визит стал первым не только в столицу Коми, но и в республику.



Никас признался, что в города с населением менее 500 тыс. человек не приезжает, поскольку свободного времени нет. Но Сыктывкар стал исключением, поскольку художник ни разу в нем не был. Сафронов отметил, что ему нравится город, нравится наличие снега, которого сейчас нигде нет, нравятся искренние люди, а главное - его пригласили в баню, после которой можно поваляться в снегу. Сафронов также намекнул, что новые пейзажи и впечатления могут стать вдохновением для отдельной выставки.



В экспозиции представлены портреты Д. Боуи, А. Лукашенко, К. Иствуда. Художник подарил галерее картину с президентом РФ В. Путиным.



Художник пообщался с главой республики С. Гапликовым. Стороны обменялись подарками. Сафронов подарил Гапликову календари с иллюстрациями своих работ и книгу, а Гапликов вручил гостю чашу из капа в форме медведя.



Выставка будет работать до 17 марта.