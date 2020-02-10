На кинофестивале "Северный характер" норвежский NRK покажет фильм 1986 г. о Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 10.02.2020

В марте в Мурманске пройдет кинофестиваль "Северный характер". Норвежский телеканал NRK привезет на него фильм, снятый в 1986 г. о Мурманске. В этой картине "засветилось" много подростков, которых норвежцы просят откликнуться и рассказать о событиях 34-летней давности.

Норвежский фильм снят в рамках программы "Полседьмого". Жители Мурманска его так и не увидели, зато в Норвегии его показали. Съемочная группа, журналисты рассказывали в нем о юных мурманчанах, ходили в школы, посещали секции по боксу и гимнастике, театральные, танцевальные кружки, занятия по авиамоделированию. 

Спустя 34 года этот фильм могут увидеть мурманчане. После показа состоится обмен мнениями, обсуждение съемок. На показ организаторы фестиваля приглашают всех, кто оказался в кадре норвежского телеканала. Тогда школьникам было по 13 лет. Среди них была журналистка А. Ретунская, которая уже дала интервью норвежским журналистам. 

Когда Александре показали отрывки из фильма, она себя сразу узнала, но совершенно не помнила о визите норвежской телекомпании.





Рекомендуем по теме:

Норвежцы и россияне будут вспоминать историю освобождения Севера с помощью кино

Показ фильма о путешественнике С. Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в Петрозаводске

Организаторы ХI международного кинофестиваля "Северный Характер" не могут найти победителя

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

Норвежский фильм "Каренина и я" ждут с презентацией в Мурманске

Российско-норвежский экослет Phenology of the North Calotte проходит в Мурманске


В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Азино777 и его привлекательные особенности

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар

"Малые Корелы" приглашают на "Святки в северной деревне"

За несвоевременную очистку улиц от снега дисциплинарные взыскания получили три чиновника
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета