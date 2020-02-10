На кинофестивале "Северный характер" норвежский NRK покажет фильм 1986 г. о Мурманске

В марте в Мурманске пройдет кинофестиваль "Северный характер". Норвежский телеканал NRK привезет на него фильм, снятый в 1986 г. о Мурманске. В этой картине "засветилось" много подростков, которых норвежцы просят откликнуться и рассказать о событиях 34-летней давности.



Норвежский фильм снят в рамках программы "Полседьмого". Жители Мурманска его так и не увидели, зато в Норвегии его показали. Съемочная группа, журналисты рассказывали в нем о юных мурманчанах, ходили в школы, посещали секции по боксу и гимнастике, театральные, танцевальные кружки, занятия по авиамоделированию.



Спустя 34 года этот фильм могут увидеть мурманчане. После показа состоится обмен мнениями, обсуждение съемок. На показ организаторы фестиваля приглашают всех, кто оказался в кадре норвежского телеканала. Тогда школьникам было по 13 лет. Среди них была журналистка А. Ретунская, которая уже дала интервью норвежским журналистам.



Когда Александре показали отрывки из фильма, она себя сразу узнала, но совершенно не помнила о визите норвежской телекомпании.