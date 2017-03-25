Выставка "Партизанские рейды" открылась в Петрозаводске
Исполняется 75-летие рейда в тыл врага Первой партизанской бригады Карельского фронта. К тому событию приурочили открытие выставки "Партизанские рейды".
Людей пришло много, в основном молодежь, так как ветеранов осталось мало, и многие из них уже не могут самостоятельно ходить. Выставка будет работать до 22 мая, и ожидается посещение групп школьников и студентов, особенно накануне 9 мая.
Партизанские действия в Карелии очень отличались от тех, что были в Украине или Белоруссии. Там партизанские отряды работали на занятой врагом территории и активно поддерживались местным населением. В Карелии были другие условия. В условиях севера они совершали диверсионные рейды в тыл врага со свободной территории, а точки отдыха партизан располагались в тылу нашей армии. Здесь проводилась подготовка солдат для участия в партизанском движении.
"Партизанские рейды" - дань нашей памяти героям далекой войны, которая для нынешнего поколения кажется чем-то далеким и мифическим.
Организаторы выставки сделали акцент на антропологическую сторону войны, давая возможность самостоятельно оценить трагизм и героизм происходящего.
Посетители смогли увидеть "партизанскую базу" - прототип базы в Хайколе (деревня на севере Карелии). Здесь много экспонатов, рассказывающих об особенностях партизанского движения на севере, его участниках, быте, походах, отдыхе. Все предметы представлены фондами Национального музея, собранные у партизан, участников событий. На выставке много зарисовок, фотографий, оружия, среди которого пулемет Дегтярева и винтовки. Часть оружия предоставил выставочный центр "Полет" из Петрозаводска. Широко представлена военная документация, материалы из Национального архива, письма партизан.
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