22-23 февраля в Архангельске презентуют "ожившее" здание морского-речного вокзала

Архангельская область >> Культура >> 20.02.2020

В ближайшие выходные архангельские зрители смогут оценить внутреннее пространство морского-речного вокзала. Здесь для гостей готовят постановку "Север", созданную новосибирским режиссером С. Чехов. Также авторами эксперимента стали А. Юдина и В. Бочаров.

Спектакль нестандартный, поэтому идти будет 9 часов. Нормальному человеку в зале столько не выдержать, но этого делать и не надо. Зрители смогут выйти и вернуться в любое время. Актеры выступят в качестве свидетелей действа.

Режиссер записал с ними 19 интервью (с Г. Седовым, Я. Макаровым, А. Веркольским, С. Писаховым, Ф. Чумбаров-Лучинским, Я. Лейцингером, А. Энгельгардтом, К. Гемп, В. Шангиной, В. Иевлевой, Э. Бо и др.). Каждый артист изучил историю своего персонажа, читал о нем, общался с экспертами.

Постановка - дефолт-система Севера, в которой можно увидеть хаотичность передвижения, отдельные знания. Пространство разделят на секции, и в каждой будет звуковой и визуальный ряд.

Начнется спектакль 22 февраля в 12:00, а гулять по МРВ можно будет до 21:00.





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