Череповецкий "Санитарный эшелон" расширит экспозицию

Вологодская область >> Культура >> 22.02.2020

Вагон 1940 г. выпуска  в составе "Санитарного эшелона" станет местом размещения музейной экспозиции к юбилею Великой Победы.

Готовит экспозицию Череповецкое музейное объединение. Сейчас вагон стоит на вокзале. В нем воспроизведены фрагменты внутреннего интерьера военного санитарного поезда, который в 1941 г. ушел на фронт с конвейера Вологодского паровозовагоноремонтного завода.

Экспозиция вагона состоит из экспонатов фондов музейного объединения. Есть предметы, которые подарили музею неравнодушные горожане. Достоверность исторических деталей помогли воссоздать старые чертежи. 

Экспозиция появилась благодаря участию многих организаций и людей. Санитарный вагон и паровоз подарены Череповцу "РЖД". Из городского бюджета этот вагон привели в порядок, отремонтировали на Вологодском вагоноремонтном заводе. В нем постарались сохранить больше исторических деталей. Поддержка в создании экспозиции также оказана "Северсталью".

Экспозиция "Санитарный эшелон" пока не работает, но весной откроется на череповецком железнодорожном вокзале.





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