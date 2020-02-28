Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"
Новая постановка хора основана на традициях и культуре Пинежского района. Это воплощение летних смотрин, старинного пинежского гуляния, на котором парни выбирали себе невесту, а девушки - жениха.
Ключевая идея метища – показать красоту девичества. Худрук Северного хора С. Игнатьева рассказала, что для постановки сшили сарафаны, а девушки впервые продемонстрировали внешнюю красоту, умение водить хороводы, костюмы, внутреннее и духовное состояние. По сути, метище является гармонией внутреннего и внешнего мира, а песни поднимают дух и задают нужный настрой.
Новую постановку Северного хора, посвященную 100-летию Ф. Абрамова, покажут не только на родине в Архангельске, но и в рамках гастрольного тура в Северодвинске, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Москве, Петрозаводске, Ленинградской области. Начнутся гастроли 4 марта в северодвинском Доме Корабела, закончатся - 14 мая в Московском международном Доме музыки, где пройдет торжественный вечер, посвященный 100-летию рождения Ф. Абрамова "Родниковое слово в песнях северных".
Рекомендуем по теме:
Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"
Интернет ресурс Slotsez приглашает изучить нюансы Слотокинг
И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"
Сложный паводок ожидается в Поморье
Ветераны и дети войны получат выплаты к 75-летию Победы в ВОв
В Мурманской области учеников начальной школы будут бесплатно поить молоком
В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"