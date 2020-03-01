В Национальном музее Коми открылась выставка "Охотничьи тропы"

В Нацмузее Коми работает интерактивная выставка, на которой посетители могут увидеть фрагмент одной из древнейших лыж в мире и бронзовый оригинал промыслового календаря. Экспонаты напоминают лес, поэтому экспозиция и получила такое необычное название.



"Охотничьи тропы" - совместный проект Нацмузея Коми и Эстонского нацмузея Тарту.



Экспозиция рассказывает смысл охоты у зырян. В зале посетители чувствует себя в лесу, где традиционные стенды представлены в форме столбов, символизирующих стволы берез, сосен и елей. Даже светильники помещены на опоры в форме ветвей.



Куратор проекта С. Бандура всех приглашает на прогулку по волшебному лесу. Она признается, что визуальное решение, предложенное эстонскими коллегами, пришлось кстати. Его сделала таллинская дизайн-студия Velvet. Выбран лес неслучайно, поскольку лес и его дары имели огромное значение для жизни зырян. Охота была основным занятием мужчин, обеспечивала семьи одеждой и питанием.



На деревьях расположены ранние и современные предметы, а рядом с лыжами, которым 8 тыс. лет, есть современные охотничьи лыжи из дерева и оленьего меха.



