В Национальном музее Коми открылась выставка "Охотничьи тропы"

Республика Коми >> Культура >> 01.03.2020

В Нацмузее Коми работает интерактивная выставка, на которой посетители могут увидеть фрагмент одной из древнейших лыж в мире и бронзовый оригинал промыслового календаря. Экспонаты напоминают лес, поэтому экспозиция и получила такое необычное название.

"Охотничьи тропы" - совместный проект Нацмузея Коми и Эстонского нацмузея Тарту.

Экспозиция рассказывает  смысл охоты у зырян. В зале посетители чувствует  себя в лесу, где традиционные стенды представлены в форме столбов, символизирующих стволы берез, сосен и елей. Даже светильники помещены на опоры в форме ветвей.

Куратор проекта С. Бандура всех приглашает на прогулку по волшебному лесу. Она признается, что визуальное решение, предложенное эстонскими коллегами, пришлось кстати. Его сделала таллинская дизайн-студия Velvet. Выбран лес неслучайно, поскольку лес и его дары имели огромное значение для жизни зырян. Охота была основным занятием мужчин, обеспечивала  семьи одеждой и питанием.

На деревьях расположены ранние и современные предметы, а рядом с лыжами, которым 8 тыс. лет, есть современные охотничьи лыжи из дерева и оленьего меха.

 





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