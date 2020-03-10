В НАО открылась выставка женщинам-героям
"Женское лицо Победы" – выставка, посвященная участницам ВОв, которые удостоены звания Героя Советского Союза. Экспозиция находится во Дворце культуры "Арктика".
Здесь представлено 30 стендов, рассказывающих о судьбах самоотверженных танкистов, летчиц, артиллеристов, снайперов и автоматчиц. За 4 года войны высшей наградой были отмечены 90 женщин (49 – посмертно), защищавших страну с оружием в руках, 4 женщины получили ордена Славы. У многих из них была непростая судьба и до войны, и после нее, а о подвигах многих ходили легенды.
Информация, снимки, воспоминая о трагичных судьбах женщин помогут посетителям больше узнать о военных годах. Люди привыкли считать, что на войне было место только мужчинам, а женщины, в лучшем случае, работали в медсанчастях или на кухне. Но на самом деле вклад женщин в победу огромен, поэтому к Международному женскому дню было решено открыть выставку о доблестных героинях ВОв.
Работать выставка будет до конца марта. Увидеть экспозицию рекомендуется школьникам в рамках уроков истории.
Рекомендуем по теме:
Праздничное гашение спецштемпелем "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." прошло в Мурманске
В Мурманск привезли главную икону материально-технического обеспечения ВС РФ Св. Преподобного Иосифа Волоцкого
Казино Пегас21 и лучший каталог игр для всех клиентов
Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"
В библиотеке им. Добролюбова прошла встреча с номинантами на премию "Чистая книга" им. Ф. Абрамова
Во Франции представили турпотенциал Коми
Корабль "Александр Отраковский" выполнил минирование акватории в морском полигоне
Тільки позитивний настрій в казино інтернет Слотокінг