В НАО открылась выставка женщинам-героям

"Женское лицо Победы" – выставка, посвященная участницам ВОв, которые удостоены звания Героя Советского Союза. Экспозиция находится во Дворце культуры "Арктика".



Здесь представлено 30 стендов, рассказывающих о судьбах самоотверженных танкистов, летчиц, артиллеристов, снайперов и автоматчиц. За 4 года войны высшей наградой были отмечены 90 женщин (49 – посмертно), защищавших страну с оружием в руках, 4 женщины получили ордена Славы. У многих из них была непростая судьба и до войны, и после нее, а о подвигах многих ходили легенды.



Информация, снимки, воспоминая о трагичных судьбах женщин помогут посетителям больше узнать о военных годах. Люди привыкли считать, что на войне было место только мужчинам, а женщины, в лучшем случае, работали в медсанчастях или на кухне. Но на самом деле вклад женщин в победу огромен, поэтому к Международному женскому дню было решено открыть выставку о доблестных героинях ВОв.



Работать выставка будет до конца марта. Увидеть экспозицию рекомендуется школьникам в рамках уроков истории.