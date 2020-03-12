Губернаторская библиотека НАО вошла в сотню лучших культурно-образовательных проектов России

В 2017 г. в Ненецком округе запустили проект Губернаторская библиотека. Он направлен на создание общего информационного пространства НАО, обеспечение доступности, сохранности и открытости литературного наследия округа, приобщение молодого поколения к хорошей литературе, как российской, так и зарубежной. Книги проекта бесплатно передаются фондам общедоступных библиотек, в библиотеки учреждений образования, культуры.



Организатор проекта - Ненецкая ЦБ им. А. Пичкова с 33 филиалам в селах. Каждый второй человек в НАО посещает библиотеки, в них зарегистрировано 23 тыс. читателей, и каждый второй из них подросток. Губернаторская библиотека – это 16 изданий в 100 экземплярах каждое. В 2020 г. планируется пополнить список 17 книгами.



В рамках проекта проведено 87 культурных и просветительских мероприятий: встреч с губернатором, депутатами, писателями, Дни книги, книжные выставки и презентации книг в рамках проекта.



По итогам мероприятий в библиотеки НАО записались 152 человека, выдано 500 книг из проекта.



