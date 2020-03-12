Губернаторская библиотека НАО вошла в сотню лучших культурно-образовательных проектов России

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 12.03.2020

В 2017 г. в Ненецком округе запустили проект Губернаторская библиотека. Он направлен на создание общего информационного пространства НАО, обеспечение  доступности, сохранности и открытости литературного наследия округа, приобщение молодого поколения к хорошей литературе, как российской, так и зарубежной. Книги проекта бесплатно передаются фондам общедоступных библиотек, в библиотеки учреждений образования, культуры.

Организатор проекта - Ненецкая ЦБ им. А. Пичкова с 33 филиалам в селах. Каждый второй человек в НАО посещает библиотеки, в них зарегистрировано 23 тыс. читателей, и каждый второй из них подросток. Губернаторская библиотека – это 16 изданий в 100 экземплярах каждое. В 2020 г. планируется пополнить список 17 книгами.

В  рамках проекта проведено 87 культурных и просветительских мероприятий: встреч с губернатором, депутатами, писателями, Дни книги, книжные выставки и презентации книг в рамках проекта.

По итогам мероприятий в библиотеки НАО записались 152 человека, выдано 500 книг из проекта.

 





Рекомендуем по теме:

Дни ненецкой письменности завершились в Ненецкой центральной библиотеке имени А. Пичкова

97,4 млн руб. направят на капремонт 37 учреждений культуры в Вологодской области

Национальная детская библиотека Коми проводит акцию "Читай! Расти! Мечтай!"

В Архангельске прошла встреча норвежских и архангельских библиотекарей

Национальная библиотека Карелии проведет пешеходную экскурсию по петрозаводской ул. Пушкинской

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги


В Мурманск привезли главную икону материально-технического обеспечения ВС РФ Св. Преподобного Иосифа Волоцкого

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

Казино Пегас21 и лучший каталог игр для всех клиентов

Обзор 20-го тура РПЛ

Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"

В проекте "Команда Мэра" приняли участие 110 человек

В библиотеке им. Добролюбова прошла встреча с номинантами на премию "Чистая книга" им. Ф. Абрамова
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета