Сыктывкарские музыканты выпустили альбом "Эн Пов" на коми языке

Республика Коми >> Культура >> 19.03.2020

Активистка А. Ногиева выпустила с музыкантами Сыктывкара диск "Эн Пов" на коми языке с нетрадиционной подачей. Молодые люди через творчество хотят показать, какое значение в мире имеет национальный язык.

Ногиева с первого класса школы занимается музыкой, закончила школу искусств Сосногорска, а заниматься вокалом профессионально начала на первом курсе в СГУ им. П. Сорокина. Девушка была вокалисткой группы Синкопа республиканского центра допобразования. Она часто принимала участие в конкурсах  городского и международного уровня, занимала призовые места.

Творчество Ногиевой с коми культурой не было связано. Она пела на русском, иногда на английском языке. Но недавно национальный язык вышел на первое место, и вместе с группой PopCorn девушка выпустила альбом "Эн Пов". Он сделан в современном стиле, не похожем на традиционную подачу нацкультуры Коми, что делает его ближе и понятнее для молодежи.

Своим творчеством музыканты показали, что коми язык имеет значение в современной жизни и творчестве, а с современными аранжировками он может быть особенно привлекательным.





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