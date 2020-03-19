Сыктывкарские музыканты выпустили альбом "Эн Пов" на коми языке
Активистка А. Ногиева выпустила с музыкантами Сыктывкара диск "Эн Пов" на коми языке с нетрадиционной подачей. Молодые люди через творчество хотят показать, какое значение в мире имеет национальный язык.
Ногиева с первого класса школы занимается музыкой, закончила школу искусств Сосногорска, а заниматься вокалом профессионально начала на первом курсе в СГУ им. П. Сорокина. Девушка была вокалисткой группы Синкопа республиканского центра допобразования. Она часто принимала участие в конкурсах городского и международного уровня, занимала призовые места.
Творчество Ногиевой с коми культурой не было связано. Она пела на русском, иногда на английском языке. Но недавно национальный язык вышел на первое место, и вместе с группой PopCorn девушка выпустила альбом "Эн Пов". Он сделан в современном стиле, не похожем на традиционную подачу нацкультуры Коми, что делает его ближе и понятнее для молодежи.
Своим творчеством музыканты показали, что коми язык имеет значение в современной жизни и творчестве, а с современными аранжировками он может быть особенно привлекательным.
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