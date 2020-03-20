На "ФОЛК-ФОРУМЕ-2020" в Сочи Ненецкий округ представлял театральный коллектив "Илебц"
Фестиваль традиционной культуры завершился 18 марта в Сочи. От НАО на него ездил театральный коллектив "Илебц", который представил фольклорное обрядовое представление "Предания тундры". Эта постановка принесла коллективу диплом Лауреата 1 степени.
Артисты принимали участие в категории "Фольклорный театр". Жюри фестиваля выразило благодарность за огромный вклад артистов в сохранение этнической привлекательности номеров. Они отметили игру актеров, постановочную слаженность работы. Отдельный диплом получил режиссер коллектива С. Никулин - диплом фестиваля за талант и успешную работу, которая помогла подготовить коллектив.
Участие коллектива из НАО во Всероссийском фестивале организовали в рамках госпрограммы округа по сохранению и развитию коренных народов Севера в НАО при поддержке окружного Департамента внутренней политики.
Справка. Театр "Илебц" – самодеятельный, а не профессиональный. Он образован в 1996 г. Его коллектив активно содействует возрождению, сохранению, развитию ненецкого языка и культуры.
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