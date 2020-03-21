Мастер-класс по валянию провели в икшанской библиотеке

Архангельская область >> Культура >> 21.03.2020

Мастер-классы в библиотеке проводятся каждое воскресенье по разным видам творчества, а прийти на них может любой желающий. Занятия по ткачеству и валянию являются наиболее популярным. Во время их проведения ребятам рассказывают истории направления. Также для слушателей проводят выставки местных мастеров.

В Икшанской библиотеке о валянии из шерсти рассказала Ю. Бурова, которая провела мастер-класс для детей. Техника сухого валяния позволяет создавать фигурки, игрушки и декор. В этот раз дети своими руками делали  символ весны - птиц в гнезде, которых потом решили подарить мамам.

Ранее в библиотеке дошкольникам рассказали историю утюга, показывали, каким этот предмет был раньше, каким стал, а потом ребята сами слепили утюги из пластилина.

Следующим мастер-классом было ткачество. Дети пробовали себя в работе на ткацком станке, чесали овечью шерсть. Также они праздновали День валенка. Валенки получились  забавными и яркими. На уроках присутствовали дети из соседних Блудково, Шенкурска и Наводово.





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