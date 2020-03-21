В Архангельской области возобновил работу музей под открытым небом "Малые Карелы"

Архангельская область >> Культура >> 21.03.2020

Один из самых популярных музеев в Архангельской области "Малые Карелы" был зарыт 18 марта в связи с ситуацией с коронавирусом, но 21 марта музей снова принял посетителей. Поскольку музей находится на улице, решили его сделать доступным для постелей, особенно во времена, когда все закрыто и никуда больше пойти нельзя. В режиме повышенной готовности музей будет работать, но частично, а билеты подешевеют до 200 руб. для взрослого человека.

Посетители могут погулять по территории, но интерьерные композиции будут закрыты до снятия ограничений. Чайные дома, сувенирные магазины тоже будут закрыты, а экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия отменены. Ежедневная программа "Оставь город будням" работать не будет.

Руководство музея считает, что людям нужно бывать на свежем воздухе, но не скапливаться большими компаниями, поэтому уже сегодня музей посетило много желающих прогуляться.

Все остальные музеи региона, находящиеся в закрытых помещениях, закрыты до распоряжения правительства региона.





Рекомендуем по теме:

В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей

В Петрозаводске в тринадцатый раз пройдет "Ночь музеев"

В отделе МВД Северодвинска открылся электронный музей

Мурманский краеведческий музей переехал в новое здание

Музей "Малые Корелы" готовится к 55-летию

В столице Заполярья состоялось торжественное открытие Фестиваля музеев Северо-Запада


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

В Вологде выбрали учителя года

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета