В Архангельской области возобновил работу музей под открытым небом "Малые Карелы"

Один из самых популярных музеев в Архангельской области "Малые Карелы" был зарыт 18 марта в связи с ситуацией с коронавирусом, но 21 марта музей снова принял посетителей. Поскольку музей находится на улице, решили его сделать доступным для постелей, особенно во времена, когда все закрыто и никуда больше пойти нельзя. В режиме повышенной готовности музей будет работать, но частично, а билеты подешевеют до 200 руб. для взрослого человека.



Посетители могут погулять по территории, но интерьерные композиции будут закрыты до снятия ограничений. Чайные дома, сувенирные магазины тоже будут закрыты, а экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия отменены. Ежедневная программа "Оставь город будням" работать не будет.



Руководство музея считает, что людям нужно бывать на свежем воздухе, но не скапливаться большими компаниями, поэтому уже сегодня музей посетило много желающих прогуляться.



Все остальные музеи региона, находящиеся в закрытых помещениях, закрыты до распоряжения правительства региона.