Постановка "Пряслины. Две зимы и три лета" доступна зрителям онлайн

Сегодня и завтра архангелоросы могут увидеть онлайн трансляцию из местного драмтеатра спектакль "Пряслины. Две зимы и три лета".



Артисты сыграют его на главной сцене, но в пустом зале. Онлайн трансляция будет доступна на сайте театра, а также на странице театра в соцсети "ВКонтакте".



Напомним, что премьера этой постановки состоялась в конце февраля, но поскольку театр закрыт на карантин по причине борьбы с распространением коронавируса, зрители не получили возможности его увидеть.



Директор театра С. Самодов сообщил, что театр не будет работать до 12 апреля, но работа со зрителями будет продолжена онлайн. Спектакли будут проходить без зрителей. Первой онлайн постановкой станут "Пряслины. Две зимы и три лета" в 17:00. Эта постановка в жанре деревенской хроники на базе работ Ф. Абрамова о нескольких поколениях одной семьи из северной деревни Пекашино.



Спектакль сыграют два разных состава, по этой причине 21 и 21 марта спектакли не будут идентичными. Это даст возможность попробовать себя на сцене всем актерам.