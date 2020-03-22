В отделе музея "Культурно-выставочный центр Русского музея" открылась выставка "Зеркало моей души"
В областном художественном музее Мурманска открылась выставка "Зеркало моей души", на которой посетители могут увидеть роспись и резьбу по дереву М. Стриленко.
Художник, мастер декоративно-прикладного искусства М. Стриленко живет в Кандалакше. Она закончила Загорский художественно-промышленный техникум, работает с деревом много лет, создает уникальные произведения.
Она пробовала плести бересту, резать по дереву, занималась росписью. Свои новые работы она посвятила домашнему интерьеру. Цель создания ее работ – показать, как северная старинная роспись может достойно вписаться в современный интерьер.
М. Стриленко является лауреатом многих конкурсов декоративно-прикладного творчества, она проводит мастер-классы во многих российских городах, но чаще всего в Мурманской области. Также она является экспонентом выставок декоративно-прикладного и художественного искусства разных уровней.
В экспозиции 100 работ, которые способны подарить посетителям заряд оптимизма, заставить любоваться деталями. Они позволяют почувствовать любовь мастера к каждому экспонату.
Выставка работает до 19 апреля.
Рекомендуем по теме:
В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"
В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"
В Коми обяжут носить маски
В Вологде выбрали учителя года
Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу
В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе