В отделе музея "Культурно-выставочный центр Русского музея" открылась выставка "Зеркало моей души"

В областном художественном музее Мурманска открылась выставка "Зеркало моей души", на которой посетители могут увидеть роспись и резьбу по дереву М. Стриленко.



Художник, мастер декоративно-прикладного искусства М. Стриленко живет в Кандалакше. Она закончила Загорский художественно-промышленный техникум, работает с деревом много лет, создает уникальные произведения.

Она пробовала плести бересту, резать по дереву, занималась росписью. Свои новые работы она посвятила домашнему интерьеру. Цель создания ее работ – показать, как северная старинная роспись может достойно вписаться в современный интерьер.



М. Стриленко является лауреатом многих конкурсов декоративно-прикладного творчества, она проводит мастер-классы во многих российских городах, но чаще всего в Мурманской области. Также она является экспонентом выставок декоративно-прикладного и художественного искусства разных уровней.



В экспозиции 100 работ, которые способны подарить посетителям заряд оптимизма, заставить любоваться деталями. Они позволяют почувствовать любовь мастера к каждому экспонату.



Выставка работает до 19 апреля.