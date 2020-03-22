В отделе музея "Культурно-выставочный центр Русского музея" открылась выставка "Зеркало моей души"

Мурманская область >> Культура >> 22.03.2020

В областном художественном музее Мурманска открылась выставка "Зеркало моей души", на которой посетители могут увидеть роспись и резьбу по дереву М. Стриленко.

Художник, мастер декоративно-прикладного искусства М. Стриленко живет в Кандалакше.  Она закончила Загорский художественно-промышленный техникум, работает с деревом много лет, создает уникальные произведения.
Она пробовала плести бересту, резать по дереву, занималась росписью. Свои новые работы она посвятила домашнему интерьеру. Цель создания ее работ – показать, как северная старинная роспись может достойно вписаться в современный интерьер.

М. Стриленко является лауреатом многих конкурсов декоративно-прикладного творчества, она проводит мастер-классы во многих российских городах, но чаще всего в Мурманской области.  Также она является экспонентом выставок декоративно-прикладного и художественного искусства разных уровней.

В экспозиции 100 работ, которые способны подарить посетителям заряд оптимизма, заставить любоваться деталями. Они позволяют почувствовать любовь мастера к каждому экспонату.

Выставка работает до 19 апреля.





Рекомендуем по теме:

В Устюженском краеведческом музее открылась выставка "Резное и расписное дерево"

12 региональная выставка детского художественного творчества "В мире красок" открылась в Мурманске

Мурманские музеи предлагают посетить новые экспозиции

В Культурно-выставочном центре Русского музея проходит смотр художественного творчества

Выставка "Школа ремесел приглашает" откроется в Мурманске

Выставка из собрания музея "Графика Тамары Зуевой" начала работу в Мурманске


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета