Фестиваль "Шаг навстречу!" может обосноваться в Петрозаводске

Республика Коми >> Культура >> 30.03.2017

Во время телемоста "Санкт-Петербург-Сыктывкар", В. Соколов, директор центра "Шаг навстречу!" предложил открыть представительство центра в Коми.

Международный фестиваль "Шаг навстречу!" берет свое начало в Санкт-Петербурге. Проект открыт в 2008 г. и рассчитан на помощь социально-значимым программам для незащищенных слоев населения. В их числе фестиваль детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу!". Он не имеет аналогов в мире и ежегодно объединяет 450 детей из 62 регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья, видных деятелей культуры и искусства.

Цель проекта – стирание границ между детьми с ограниченными возможностями и полностью здоровыми, но это не значит, что участники фестиваля не должны соответствовать высокой планке в профессиональном мастерстве.

На фестивале дети должны раскрыть свой творческий потенциал, способствующий их социальной? адаптации в мире. На рост профмастерства, желание выбрать творческую профессию, направлены мастер-классы и работа педагогов. При этом главное - не образование, а конкурентоспособность. Дети с ограниченными возможностями не должны чувствовать себя обделенными возможностями, должны верить в себя, и только тогда они смогут полностью раскрыть свой талант.

Сейчас представительство центра работает в Омске, а отборочные туры фестиваля проходят в Карелии и Архангельске. В скором времени организаторы надеются открыть представительство проекта в Коми.

Дети со всех концов республики в фестивале участвуют уже 8 лет. В конце мая состоится юбилейный десятый фестиваль, на котором почетным гостем станет бывшая жительница Ухты Юлия Самойлова, которая также ранее была его конкурсанткой. Юля примет участие в телемосте фестиваля вместе с первыми лицами страны.





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