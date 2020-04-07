Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

Республика Коми >> Культура >> 07.04.2020

В этом году правительство Коми из регионального бюджета выделит около 22 млн руб. реализацию нацпроекта "Культура". Помощь получат 35 проектов.

Гранты помогут реализовать проекты в сфере театрального искусства, проведения концертов, организации народных помыслов и ремесел, музейного и библиотечного дела, досуговой работы и молодежных инициатив.

Кто получит гранты определит Совет по культуре при Главе Коми. Тематика и география проектов разнообразна. Есть среди претендентов посвященные празднованию 75-летию Победы в ВОв, способствующие сохранению родного языка и традиций Коми.

Конкурс грантов проводится в республике ежегодно. Он считается одним из элементов реализации республиканского проекта "Творческие люди" в рамках нацпроекта "Культура".

Дополнительная материальная поддержка учреждениям культуры будет не лишней, учитывая, что сейчас они не работают, а значит, не приносят доходов. Экономическая ситуация связанная с пандемией коронавируса, находится не в лучшем состоянии, поэтому после окончания карантина поддержка понадобиться всем отраслям.





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