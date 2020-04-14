В НАО завершена реорганизация музеев

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 14.04.2020

Государственное "Музейное объединение Ненецкого автономного округа" недавно возглавила Е. Меньшакова. Она сообщила, что теперь Ненецкий краеведческий музей с Историко-культурным ландшафтным музей-заповедником "Пустозерск" объединены в одно учреждение. Музеи продолжат работу в обычном ритме, а "Пустозерск" примет статус филиала музейного объединения.

Реорганизация была направлена на объединение функций сельских музеев, исключение дублирования функций в сферах музейной деятельности. Деньги, ранее уходившие на административные функции, будут использованы в укреплении материально-технической базы всего музейного объединения. У музеев общий депозитарий, система учета коллекций, безопасности, бухгалтерия, административно-управленческий аппарат.

В музеях сохранены коллективы работников, а сотрудники готовы воплощать в жизнь новые идеи.

Напомним, что проект реорганизации был принят на заседании Администрации Ненецкого округа в июне 2019 г. и поддержан депутатами регионального собрания. В настоящее время по причине карантина музеи закрыты для посетителей.





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