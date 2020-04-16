В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв

Вологодская область >> Культура >> 16.04.2020

В Череповце на перроне у железнодорожного вокзала припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв, о чем рассказал мэр города В.Германов. Подготовка к 9 мая в городе продолжается, хотя пока не известно, разрешат ли к этому времени массовые мероприятия и снимут ли карантин.

Санитарный вагон, выполняющий функцию музея, отреставрирован на вагоноремонтном заводе Вологды к 75-летию Победы. Вместе с паровозом санвагон входит в экспозицию "Эшелон". Это прототип легендарного поезда ВСП-312 — "поезда милосердия", ставшего одним из самых известных в годы Великой Отечественной войны. На нем было вывезено 25 тыс. раненых. Музей будет открыт для посетителей после снятия карантина, а пока им можно любоваться только снаружи.

На железнодорожном вокзале также установили палатку МЧС, и войти в город можно только через нее. Здесь медики у каждого приехавшего берут анализ на коронавирус. До конца апреля в Вологодской области действует режим карантина. Только в Череповце и Вологде частично работают организации и предприятия.





Рекомендуем по теме:

Череповецкий "Санитарный эшелон" расширит экспозицию

В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей

В Вологду приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, рассказывающий о БАМе

Элитный поезд "Сияние Севера" выставлен на торги за 267,5 млн руб.

На железнодорожном вокзале в Апатитах поставили блок-пост

В самоизоляции в Ненецком округе находятся 157 человек


Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

В Вологде нужна кровь всех групп

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

Оборонные предприятия Архангельской области выполняют указ президента РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета