В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв

В Череповце на перроне у железнодорожного вокзала припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв, о чем рассказал мэр города В.Германов. Подготовка к 9 мая в городе продолжается, хотя пока не известно, разрешат ли к этому времени массовые мероприятия и снимут ли карантин.



Санитарный вагон, выполняющий функцию музея, отреставрирован на вагоноремонтном заводе Вологды к 75-летию Победы. Вместе с паровозом санвагон входит в экспозицию "Эшелон". Это прототип легендарного поезда ВСП-312 — "поезда милосердия", ставшего одним из самых известных в годы Великой Отечественной войны. На нем было вывезено 25 тыс. раненых. Музей будет открыт для посетителей после снятия карантина, а пока им можно любоваться только снаружи.



На железнодорожном вокзале также установили палатку МЧС, и войти в город можно только через нее. Здесь медики у каждого приехавшего берут анализ на коронавирус. До конца апреля в Вологодской области действует режим карантина. Только в Череповце и Вологде частично работают организации и предприятия.