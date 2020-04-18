"Уик-энд детских блокбастеров" начался в Архангельске

Сразу 3 спектакля для детей в исполнении труппы Архангельского театра драмы им. М. Ломоносова можно увидеть онлайн на этих выходных. Так в Архангельске продолжили театральные показы в интернете в рамках проекта "Уик-энд детских блокбастеров". Так театр старается поддержать интерес маленьких зрителей к своим работам на сцене.



Вчера состоялась видеопремьера сказки "Царевна-лягушка" с 3D-эффектами в постановке режиссера А. Тимошенко. Сегодня дети смогут увидеть потешную оперу А. Кичика "Конек-горбунок", а 19 апреля – мюзикл-сказку А. Тимошенко "Огниво".



Все спектакли начинаются в детское время - в 17:00. Запись доступна в течение одного дня после показа, что дает возможность любому человеку, независимо от часового пояса и занятости, посмотреть сказки в удобное время. Увидеть прямой эфир можно на портале театра драмы в разделе "Онлайн" и на официальной страничке театра в социальной сети "ВК". Дополнительно будет доступен еще один показ на youtube-канале "Архдрамы", которого в прошлый раз не было.