Ю. Самойлова собирает деньги на запись нового альбома

Республика Коми >> Культура >> 23.04.2020

Участница Евровидения из Ухты Ю. Самойлова открыла сбор средств на запись своего нового музыкального альбома. На этот шаг ей пришлось пойти, поскольку идеи для альбома есть, а записать их стоит слишком дорого. Просить о помощи Юля не привыкла, поскольку считала это признаком слабости, поэтому решение далось ей с трудом. 

Музыка и тексты новых песен у нее готовы, и даже есть определенная сумма для записи их в студии, но денег на аренду студии, саунд-дизайн, звукоинженеринг нет. Запись альбома Самойловой ориентировочно может обойтись в 280 тыс. руб., и пока с помощью благотворителей удалось собрать лишь 7,5 тыс. руб.

Юля рассказала, что год назад выпустила мини-альбом "Спи". Этот альбом слушателям понравился, значит, все получилось. У Юли нет продюсера, который мог бы  вложить средства в продакшн и продвижение альбома, поэтому приходится обходиться своими силами.

Поддержка певицы возможна денежным переводом, покупкой цифрового CD, файлов песен и ужином в ресторане, который обойдется в 60 тыс. руб.





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