Ю. Самойлова собирает деньги на запись нового альбома
Участница Евровидения из Ухты Ю. Самойлова открыла сбор средств на запись своего нового музыкального альбома. На этот шаг ей пришлось пойти, поскольку идеи для альбома есть, а записать их стоит слишком дорого. Просить о помощи Юля не привыкла, поскольку считала это признаком слабости, поэтому решение далось ей с трудом.
Музыка и тексты новых песен у нее готовы, и даже есть определенная сумма для записи их в студии, но денег на аренду студии, саунд-дизайн, звукоинженеринг нет. Запись альбома Самойловой ориентировочно может обойтись в 280 тыс. руб., и пока с помощью благотворителей удалось собрать лишь 7,5 тыс. руб.
Юля рассказала, что год назад выпустила мини-альбом "Спи". Этот альбом слушателям понравился, значит, все получилось. У Юли нет продюсера, который мог бы вложить средства в продакшн и продвижение альбома, поэтому приходится обходиться своими силами.
Поддержка певицы возможна денежным переводом, покупкой цифрового CD, файлов песен и ужином в ресторане, который обойдется в 60 тыс. руб.
Рекомендуем по теме:
Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку
В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус
В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"
Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ
В Вологде нужна кровь всех групп
Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ