"Дом кукол" в Петрозаводске распродает кукол

Петрозаводский "Дом кукол" оказался на грани банкротства. По причине закрытия объекта в связи с распространением коронавируса дела оказались настолько плохи, что хозяйке частной художественной галереи М. Бабаевой пришлось решиться на отчаянный шаг - распродать кукол.



Женщина призналась, что мер поддержки галерея от республики и города не получает, несмотря на то, что работает уже 20 лет и приносит городу доход. Нужно платить за аренду помещения, коммунальные услуги, а это 30 тыс. руб., которые по причине отсутствия посетителей взять негде. Деньги взять можно только продав часто кукольной коллекции, поэтому Бабаева уже дала соответствующее объявление на платформе "Авито".



На отсутствие поддержки со стороны властей жалуются все представители малого и среднего бизнеса. Арендную плату им никто не отменяет, и даже не снижает ставки, отсрочки по коммунальным платежам тоже никто не дает. А помимо этих платежей нужно выплачивать заплаты работникам и на что-то жить самими.



Тем временем, власти Карелии предложили меры поддержки, но только арендаторам госимущества, которых освободят от платы или сократят размер оплаты на 50%.